«Оренбург» — «Сочи»: онлайн-трансляция матча 14-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 12:00

Сегодня, 2 ноября, состоится матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Оренбург» и «Сочи». Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Буланов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 12:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 13 матчей чемпионата России команда из Оренбурга набрала восемь очков и занимает предпоследнее, 15-е место. Подопечные Игоря Осинькина также заработали восемь очков, но располагаются на 14-й строчке.

В следующему туре «Оренбург» встретится с «Локомотивом» (9 ноября), а «Сочи» сыграет с «Ростовом» (8 ноября).

