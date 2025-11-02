Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 на 2 ноября

Сегодня, 2 ноября, пройдут два матча 17-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.

Расписание матчей Первой лиги 2 ноября (время московское):

16:00. «Волга» Ульяновск – «Родина»;

17:00. «Спартак» Кострома – «Черноморец».

На данный момент возглавляет турнирную таблицу Первой лиги «Урал» из Екатеринбурга, на счету которого 33 очка после 16 матчей. Второе место занимает воронежский «Факел» с 33 очками после 16 проведённых игр. В зоне стыковых матчей за выход в РПЛ располагаются костромской «Спартак» и столичная «Родина» — у первых 30 очков, у вторых — 27 после 16 матчей. На последней строчке расположилась «Чайка» с 11 очками.