Слот — о победе «Ливерпуля» над «Астон Виллой»: в футболе важен результат

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о победе своей команды в матче 10-го тура английской Премьер-лиги над «Астон Виллой» (2:0).

«Я доволен результатом, игрой и тем, что я увидел сегодня не только от игроков, но и от болельщиков, которые нас поддерживали. Это то, что нам было нужно. Возможно, нам сегодня повезло чуть больше, чем в последние несколько недель. Поэтому ошибка их вратаря и рикошет привели к двум нашим голам. Вот о каких моментах мы говорим. Я думаю, что в других матчах мы создавали больше моментов в открытой игре, чем сегодня. Но в футболе важен результат, а не количество моментов, созданных в открытой игре», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.

После этой игры подопечные Арне Слота с 18 очками располагаются на третьем месте в турнирной таблице АПЛ, «Астон Вилла» под руководством Унаи Эмери с 15 очками находится на 11-й строчке.