Краснодар — Спартак Москва. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Расписание матчей чемпионата России по футболу 2025/2026 на 2 ноября

Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 2 ноября
Сегодня, 2 ноября, состоятся три матча в 14-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 2 ноября (время московское):

12:00. «Оренбург» — «Сочи»;
17:00. «Балтика» — «Ахмат»;
19:30. «Краснодар» — «Спартак».

Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает ЦСКА, набравший 30 очков после 14 встреч. На второй строчке располагается «Зенит», в активе которого 29 очков после 14 игр. Замыкает тройку лидеров «Краснодар», заработавший 29 очков в 13 матчах. Последнее, 16-е место занимает «Пари НН» (7), на 15-й строчке находится «Оренбург» (8).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
