Главная Футбол Новости

Манчестер Сити — Борнмут: во сколько начало матча 10-го тура АПЛ 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Манчестер Сити» — «Борнмут»: во сколько начало матча АПЛ, где смотреть прямую трансляцию
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 2 ноября, состоится матч 10-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Борнмут». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. Игра не будет показана в прямом эфире на территории России, однако «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 10-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Борнмут
Борнмут
После девяти матчей чемпионата Англии команда Хосепа Гвардиолы набрала 16 очков и на текущий момент занимает восьмое место. Подопечные Андони Ираолы заработали 18 очков и располагаются на второй строчке.

В минувшем туре «Манчестер Сити» уступил «Астон Вилле» со счётом 0:1, а «Борнмут» обыграл «Ноттингем Форест» — 2:0.

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Гвардиола высказался о состоянии здоровья Холанда

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

