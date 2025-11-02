Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Манчестер Сити» — «Борнмут»: во сколько начало матча АПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 2 ноября, состоится матч 10-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Борнмут». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. Игра не будет показана в прямом эфире на территории России, однако «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После девяти матчей чемпионата Англии команда Хосепа Гвардиолы набрала 16 очков и на текущий момент занимает восьмое место. Подопечные Андони Ираолы заработали 18 очков и располагаются на второй строчке.

В минувшем туре «Манчестер Сити» уступил «Астон Вилле» со счётом 0:1, а «Борнмут» обыграл «Ноттингем Форест» — 2:0.

