«Барселона» — «Эльче»: во сколько начало матча Ла Лиги, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 2 ноября, состоится матч 11-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Барселона» и «Эльче». Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Мигель Сесма Эспиноса. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 2». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 10 матчей чемпионата Испании команда Ханс-Дитера Флика набрала 22 очка и занимает третье место. Подопечные Эдера Сарабии заработали 14 очков и располагаются на девятой строчке.

В минувшем туре сине-гранатовые уступили мадридскому «Реалу» со счётом 1:2, а «Эльче» проиграл «Эспаньолу» со счётом 0:1.

