«Верона» — «Интер»: во сколько начало матча 10-го тура, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 2 ноября, состоится матч 10-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Верона» и миланский «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Маркантонио Бентегоди» в Вероне. В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэле Довери (Рим, Италия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Футбол 1».

После девяти матчей чемпионата Италии «Верона» набрала пять очков и занимает 18-е место. Миланский «Интер» заработал 18 очков и располагается на пятой строчке. Лидирует в чемпионате «Наполи», у которого 22 очка в активе. В топ-3 также входят «Рома» (21 очко) и «Ювентус» (18).