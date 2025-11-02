Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Спартак Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Верона» — «Интер»: во сколько начало матча 10-го тура, где смотреть прямую трансляцию

«Верона» — «Интер»: во сколько начало матча 10-го тура, где смотреть прямую трансляцию
Комментарии

Сегодня, 2 ноября, состоится матч 10-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Верона» и миланский «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Маркантонио Бентегоди» в Вероне. В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэле Довери (Рим, Италия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Футбол 1».

Италия — Серия А . 10-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Верона
Верона
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После девяти матчей чемпионата Италии «Верона» набрала пять очков и занимает 18-е место. Миланский «Интер» заработал 18 очков и располагается на пятой строчке. Лидирует в чемпионате «Наполи», у которого 22 очка в активе. В топ-3 также входят «Рома» (21 очко) и «Ювентус» (18).

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Материалы по теме
Тренер «Интера» Киву высказался о победе в матче с «Фиорентиной»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android