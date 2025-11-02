Скидки
Краснодар — Спартак Москва. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Краснодар — Спартак: как команды играли друг с другом последние пять матчей

«Краснодар» — «Спартак»: как команды играли друг с другом последние пять матчей
Аудио-версия:
Сегодня, 2 ноября, состоится матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Спартак М
Москва
Последние пять матчей «Краснодара» и «Спартака» друг с другом:

РПЛ, 17-й тур, 1 декабря 2024 года, «Краснодар» — «Спартак» — 0:3;
РПЛ, 12-й тур, 19 октября 2024 года, «Спартак» — «Краснодар» — 0:3;
РПЛ, 28-й тур, 11 мая 2024 года, «Спартак» — «Краснодар» — 1:0;
Фонбет Кубок России, групповой этап, 1 ноября 2023 года, «Спартак» — «Краснодар» — 2:3;
РПЛ, 7-й тур, 2 сентября 2023 года, «Краснодар» — «Спартак» — 2:0.

С историей личных встреч «Краснодара» и «Спартака» можно ознакомиться по ссылке.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Самые титулованные футбольные клубы России:

