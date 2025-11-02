Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Краснодар» — «Спартак»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 2 ноября, состоится матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей «Краснодара» и «Спартака» друг с другом:

РПЛ, 17-й тур, 1 декабря 2024 года, «Краснодар» — «Спартак» — 0:3;

РПЛ, 12-й тур, 19 октября 2024 года, «Спартак» — «Краснодар» — 0:3;

РПЛ, 28-й тур, 11 мая 2024 года, «Спартак» — «Краснодар» — 1:0;

Фонбет Кубок России, групповой этап, 1 ноября 2023 года, «Спартак» — «Краснодар» — 2:3;

РПЛ, 7-й тур, 2 сентября 2023 года, «Краснодар» — «Спартак» — 2:0.

С историей личных встреч «Краснодара» и «Спартака» можно ознакомиться по ссылке.

