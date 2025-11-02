«Краснодар» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча 14-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 19:30

Сегодня, 2 ноября, состоится матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 13 матчей чемпионата России команда Мурада Мусаева набрала 29 очков и занимает третье место. Подопечные Деяна Станковича заработали 22 очка и располагаются на шестой строчке.

В минувшем туре «Краснодар» победил казанский «Рубин» со счётом 1:0, а красно-белые обыграли «Оренбург» — 1:0.

