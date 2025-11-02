Генеральный директор «Акрона» ответил, принципиально ли обойти «Крылья» в таблице РПЛ

Гениральный директор «Акрона» Константин Клюшев рассказал насколько принципиально его команде обойти «Крылья Советов» в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона.

— Благодаря победе над «Ростовом» вы обошли «Крылья». Насколько это принципиально внутри Самарской области?

— Вообще не принципиально, абсолютно. Повторюсь, честно, мы в таблицу не смотрим никогда. Для нас самое важное — развиваться как команда и коллектив. Двигаться вперёд. Обошли «Крылья» — хорошо.

В прошлом году, набрав на одно очко меньше, по результатам 13 туров мы шли восьмыми. Сейчас мы шли двенадцатыми, если не ошибаюсь. Соперничество только с собой с точки зрения того, что нам нужно прогрессировать и быть лучше, чем вчера. Это самое важное. Строить инфраструктуру, академию — это то, на чём мы делаем акцент, — сказал Клюшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.