Булыкин: руководство «Динамо» должно что-то делать — или футболистов менять, или тренера

Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин считает, что руководство бело-голубых должно поменять либо футболистов, либо тренера во время зимнего перерыва. После 14 матчей Мир РПЛ команда Валерия Карпина набрала 17 очков и занимает восьмое место.

«Сейчас все ждут хороших результатов от «Динамо», что оно разгонится и начнёт показывать хороший футбол. Но пока этого не происходит, и все начинают переживать. Это давит на футболистов и на тренерский штаб. Болельщики недовольны и руководство «Динамо», думаю, недовольно.

Но такое бывает, как-то из этого надо выходить. Есть много способов. Как решит руководство, мы узнаем во время зимней паузы в РПЛ. Думаю, до зимнего перерыва вряд ли будут что-то менять. А уже во время паузы руководство «Динамо» должно что-то делать — или футболистов менять или тренера. Вариантов очень много. Посмотрим, как сыграет «Динамо» до перерыва. Есть ещё игры, чтобы исправить ситуацию», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

