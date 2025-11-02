Яквинта — о Спаллетти: мастерство великого тренера было сразу заметно
Экс-нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Винченцо Яквинта высказался о новом главном тренере «бьянконери» Лучано Спаллетти после матча 10-го тура итальянской Серии А, в котором туринский клуб одержал победу над «Кремонезе» со счётом 2:1.
Италия — Серия А . 10-й тур
01 ноября 2025, суббота. 22:45 МСК
Кремонезе
Кремона
Окончен
1 : 2
Ювентус
Турин
0:1 Костич – 2' 0:2 Камбьязо – 68' 1:2 Варди – 83'
«Мастерство великого тренера было сразу заметно. Я видел, как «Ювентус» сделал больше вертикальных передач за первые 45 минут сегодня вечером, чем за последние два года», — приводит слова Яквинты Фабрицио Романо в своём аккаунте в социальной сети Х.
Спаллетти возглавил «Ювентус» 30 ноября и матч 10-го тура для него стал дебютным.
После 10 сыгранных матчей в чемпионате Италии «Ювентус» набрал 18 очков и занимает третье место. Лидирует в чемпионате «Наполи», у которого 22 очка в активе.
