Яквинта — о Спаллетти: мастерство великого тренера было сразу заметно

Экс-нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Винченцо Яквинта высказался о новом главном тренере «бьянконери» Лучано Спаллетти после матча 10-го тура итальянской Серии А, в котором туринский клуб одержал победу над «Кремонезе» со счётом 2:1.

«Мастерство великого тренера было сразу заметно. Я видел, как «Ювентус» сделал больше вертикальных передач за первые 45 минут сегодня вечером, чем за последние два года», — приводит слова Яквинты Фабрицио Романо в своём аккаунте в социальной сети Х.

Спаллетти возглавил «Ювентус» 30 ноября и матч 10-го тура для него стал дебютным.

После 10 сыгранных матчей в чемпионате Италии «Ювентус» набрал 18 очков и занимает третье место. Лидирует в чемпионате «Наполи», у которого 22 очка в активе.