Алонсо объяснил, почему Мбаппе отдал удар с пенальти Винисиусу в матче с «Валенсией»

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо ответил, почему штатный пенальтист команды Килиан Мбаппе предпочёл отдать отдать исполнение 11-метрового удара вингеру Винисиусу Жуниору в матче 11-го тура Ла Лиги с «Валенсией» (4:0). Бразильский футболист не смог реализовать этот пенальти.

– Почему Мбаппе отдал пенальти Винисиусу, в то время как он сам стремится снова выиграть «Золотую бутсу»?

– Ну, он забил два гола. Дух команды великолепен, и взаимоотношения между Мбаппе и Винисиусом отличные, — сказал Алонсо на послематчевой пресс-конференции.

Мбаппе поразил ворота «Валенсии» на 19-й и 31-й минутах встречи.

В пятницу, 31 октября, французскому футболисту вручили «Золотую бутсу» за минувший сезон, в котором он забил 31 гол в 34 матчах Ла Лиги.

Материалы по теме Алонсо выразил разочарование из-за незабитого пенальти Винисиуса в игре с «Валенсией»

Болельщик в Казахстане поприветствовал Мбаппе: