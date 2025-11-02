Алонсо объяснил, почему Мбаппе отдал удар с пенальти Винисиусу в матче с «Валенсией»

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо ответил, почему штатный пенальтист команды Килиан Мбаппе предпочёл отдать отдать исполнение 11-метрового удара вингеру Винисиусу Жуниору в матче 11-го тура Ла Лиги с «Валенсией» (4:0). Бразильский футболист не смог реализовать этот пенальти.
– Почему Мбаппе отдал пенальти Винисиусу, в то время как он сам стремится снова выиграть «Золотую бутсу»?
– Ну, он забил два гола. Дух команды великолепен, и взаимоотношения между Мбаппе и Винисиусом отличные, — сказал Алонсо на послематчевой пресс-конференции.
Мбаппе поразил ворота «Валенсии» на 19-й и 31-й минутах встречи.
В пятницу, 31 октября, французскому футболисту вручили «Золотую бутсу» за минувший сезон, в котором он забил 31 гол в 34 матчах Ла Лиги.
Болельщик в Казахстане поприветствовал Мбаппе:
- 2 ноября 2025
-
11:43
-
11:42
-
11:37
-
11:35
-
11:21
-
11:20
-
11:19
-
11:05
-
11:03
-
10:47
-
10:46
-
10:45
-
10:35
-
10:34
-
10:30
-
10:20
-
10:13
-
10:10
-
10:00
-
09:48
-
09:45
-
09:33
-
09:32
-
09:31
-
09:30
-
09:30
-
09:19
-
09:15
-
09:11
-
09:05
-
09:01
-
08:15
-
07:48
-
06:31
-
05:52