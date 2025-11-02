Скидки
Главная Футбол Новости

Алонсо объяснил, почему Мбаппе отдал удар с пенальти Винисиусу в матче с «Валенсией»

Аудио-версия:
Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо ответил, почему штатный пенальтист команды Килиан Мбаппе предпочёл отдать отдать исполнение 11-метрового удара вингеру Винисиусу Жуниору в матче 11-го тура Ла Лиги с «Валенсией» (4:0). Бразильский футболист не смог реализовать этот пенальти.

Испания — Примера . 11-й тур
01 ноября 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 0
Валенсия
Валенсия
1:0 Мбаппе – 19'     2:0 Мбаппе – 31'     3:0 Беллингем – 44'     4:0 Фернандес – 82'    

– Почему Мбаппе отдал пенальти Винисиусу, в то время как он сам стремится снова выиграть «Золотую бутсу»?
– Ну, он забил два гола. Дух команды великолепен, и взаимоотношения между Мбаппе и Винисиусом отличные, — сказал Алонсо на послематчевой пресс-конференции.

Мбаппе поразил ворота «Валенсии» на 19-й и 31-й минутах встречи.

В пятницу, 31 октября, французскому футболисту вручили «Золотую бутсу» за минувший сезон, в котором он забил 31 гол в 34 матчах Ла Лиги.

Алонсо выразил разочарование из-за незабитого пенальти Винисиуса в игре с «Валенсией»

Болельщик в Казахстане поприветствовал Мбаппе:

