Краснодар — Спартак Москва. Прямая трансляция
Егор Голенков: буду забивать в каждом матче, не будет повода не вызвать в сборную

Комментарии

Нападающий «Ростова» Егор Голенков рассказал о том, что ему необходимо делать, чтобы попастьв состав сборной России.

— Что ты должен сделать, чтобы попасть в расширенный список сборной России?
— Не знаю. Вопрос не ко мне. Что я думаю? Забивать в каждом матче. Давайте отталкиваться от себя, а не от того, что Мусаева или Соболева вызвали. Если я буду в каждом матче забивать, наверное, не будет повода не вызвать. Буду стараться, — сказал Голенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 19 матчах за клуб во всех турнирах и забил два мяча.

