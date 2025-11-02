Гендиректор «Динамо» считает, что судейство в России требует улучшения

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров объяснил, почему считает, что российское судейство нуждается в улучшении.

«Без сомнения, судейство требует улучшения. Конкретно в наших матчах уже не раз происходила странная ситуация. Судьи на VAR вызывали судью в поле, чтобы назначить пенальти, затем арбитр назначал пенальти, а потом экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) это фиксировала как ошибки, причём единогласно. То есть получается, что судьи на VAR вызывали судью в поле, чтобы он ошибся, а не исправил ошибку. Что для нас было удивительно. К судейству всегда есть вопросы, просто странно — VAR должна помогать, а тут получилось, что, наоборот, мешала», — приводит слова Пивоварова ТАСС.

После 14 матчей Мир Российской Премьер-Лиги бело-голубые набрали 17 очков и на текущий момент занимают восьмое место. В субботу, 1 ноября, команда Валерия Карпина встречалась с «Рубином» в игре 14-го тура РПЛ. Этот матч закончился вничью со счётом 0:0.

