Барселона — Эльче: онлайн-трансляция матча 11-го тура Ла Лиги 2025/2026 начнётся в 20:30

«Барселона» — «Эльче»: онлайн-трансляция матча 11-го тура Ла Лиги начнётся в 20:30
Комментарии

Сегодня, 2 ноября, состоится матч 11-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Барселона» и «Эльче». Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Мигель Сесма Эспиноса. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 11-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Эльче
Эльче
После 10 матчей чемпионата Испании команда Ханс-Дитера Флика набрала 22 очка и занимает третье место. Подопечные Эдера Сарабии заработали 14 очков и располагаются на девятой строчке.

В минувшем туре сине-гранатовые уступили мадридскому «Реалу» со счётом 1:2, а «Эльче» проиграл «Эспаньолу» со счётом 0:1.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
