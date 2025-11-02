Главный тренер «Ювентуса» Спаллетти прокомментировал первую победу после назначения

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти высказался после победы своей команды в матче 10-го тура итальянской Серии А над «Кремонезе» со счётом 2:1.

«Мы играли хорошо большую часть первого тайма, но немного помучились перед перерывом и после него. Но в целом у нас было много голевых моментов, поэтому нам нужно работать над тем, чтобы играть более хладнокровно. Мы видим потенциал. Идея использования Копмейнерса в тройке защитников заключалась в том, чтобы иметь дополнительного игрока в полузащите с его подвижностью, и он провёл отличный матч с точки зрения настроя и взаимодействия с партнёрами по команде», — приводит слова Спаллетти официальный сайт клуба.

После 10 матчей «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице Серии А. В активе команды 18 набранных очков. «Кремонезе» располагается на девятой строчке в чемпионате Италии. Клуб набрал 14 очков.