Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Спартак Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Ювентуса» Спаллетти прокомментировал первую победу после назначения

Главный тренер «Ювентуса» Спаллетти прокомментировал первую победу после назначения
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти высказался после победы своей команды в матче 10-го тура итальянской Серии А над «Кремонезе» со счётом 2:1.

Италия — Серия А . 10-й тур
01 ноября 2025, суббота. 22:45 МСК
Кремонезе
Кремона
Окончен
1 : 2
Ювентус
Турин
0:1 Костич – 2'     0:2 Камбьязо – 68'     1:2 Варди – 83'    

«Мы играли хорошо большую часть первого тайма, но немного помучились перед перерывом и после него. Но в целом у нас было много голевых моментов, поэтому нам нужно работать над тем, чтобы играть более хладнокровно. Мы видим потенциал. Идея использования Копмейнерса в тройке защитников заключалась в том, чтобы иметь дополнительного игрока в полузащите с его подвижностью, и он провёл отличный матч с точки зрения настроя и взаимодействия с партнёрами по команде», — приводит слова Спаллетти официальный сайт клуба.

После 10 матчей «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице Серии А. В активе команды 18 набранных очков. «Кремонезе» располагается на девятой строчке в чемпионате Италии. Клуб набрал 14 очков.

Материалы по теме
«Ювентус» обыграл «Кремонезе» в дебютном матче Спаллетти, несмотря на гол Джейми Варди
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android