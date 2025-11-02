«Оренбург» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч 14-го тура РПЛ-2025/2026

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 2 ноября, состоится матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Оренбург» и «Сочи». Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Буланов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Оренбург»: Овсянников, Ведерников, Муфи, Ду Кейрос, Чичинадзе, Хотулёв, Квеквескири, Гюрлюк, Рыбчинский, Томпсон, Гузина.

«Сочи»: Дюпин, Заика, Стоич, Солдатенков, Сааведра, Зиньковский, Васильев, Магаль, Ежов, Игнатов, Камано.

После 13 матчей чемпионата России команда из Оренбурга набрала восемь очков и занимает предпоследнее, 15-е место. Подопечные Игоря Осинькина также заработали восемь очков, но располагаются на 14-й строчке.

В следующему туре «Оренбург» встретится с «Локомотивом» (9 ноября), а «Сочи» сыграет с «Ростовом» (8 ноября).

