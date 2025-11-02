«Милан» — «Рома»: во сколько начало матча 10-го тура, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 2 ноября, состоится матч 10-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Милан» и «Рома». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. В качестве главного арбитра встречи выступит Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После девяти матчей чемпионата Италии «Милан» набрал 18 очков и занимает четвёртое место. «Рома» заработала 21 очко и располагается на второй строчке. Возглавляет таблицу чемпионата «Наполи», у которого 22 очка в активе. В топ-3 также входит «Ювентус» с 18 очками.