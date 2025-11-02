Скидки
Краснодар — Спартак Москва. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Анчелотти назвал главных претендентов на победу в Лиге чемпионов нынешнего сезона

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти ответил на вопрос о фаворите нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

«В этом турнире есть привычные фавориты: мадридский «Реал», «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Бавария». В первых турах мы увидели матчи с огромным количеством голов, а также неожиданные результаты, которые заставляют нас терять интерес. Групповой этап был расширен, чтобы сделать соревнование более увлекательным. Нужно принять это», — приводит слова Анчелотти Tuttosport.

После трёх туров общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» занимает первое место с девятью очками, «Бавария» — второе (9), «Реал» — пятое (9), а «Манчестер Сити» — седьмое (7).

Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
