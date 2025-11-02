Пикфорд — о своём хобби: мне нельзя заниматься мотокроссом, будучи футболистом

Вратарь «Эвертона» и сборной Англии Джордан Пикфорд рассказал о своём увлечении мотокроссом.

«Мне нельзя заниматься мотокроссом, будучи футболистом, но я бы очень хотел иметь такую возможность! В детстве, я каждую неделю ходил смотреть его с друзьями, а мой лучший друг теперь участвует в чемпионате Великобритании. Если бы я мог, я бы ходил туда каждую неделю и смотрел как можно больше. К сожалению, в наших контрактах есть строгие правила, запрещающие заниматься подобными делами. Это, пожалуй, единственное, чем я бы с удовольствием занимался в жизни», — приводит слова Пикфорда BBC.

В нынешнем сезоне футболист провёл девять матчей за клуб в английской Премьер-лиге.