Главная Футбол Новости

Мелёхин: только перед матчем узнали, что Дзюба не сыграет с «Ростовом» — стало сюрпризом

Комментарии

Защитник «Ростова» Виктор Мелёхин высказался об отсутствии нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы в очном матче команд в 14-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. В этой встрече тольяттинская команда одержала победу со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:15 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Акрон
Тольятти
0:1 Беншимол – 79'    
Удаления: Роналдо – 77' / нет

— Ты говорил, что Дзюба много разговаривает на поле. Но в матчем с вами — его не было. Жаль, что не получилось против него сыграть?
— Не было Дзюбы и не было. Не знали, что Дзюба не сыграет. Узнали только перед игрой, когда составы увидели. Относительно, это стало сюрпризом, — сказал Мелёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Комментарии
