Sport.es: «Барселона» может купить Кейна на замену Левандовскому, его отступные — € 65 млн

«Барселона» собирает информацию о потенциальном трансфере нападающего «Баварии» Гарри Кейна. Англичанин с оптимизмом смотрит на возможный переезд и Испанию. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, летом 2026 года в контракте 32-летнего игрока активизируется пункт об отступных в размере € 65 млн. Сине-гранатовые могут приобрести Кейна на замену 37-летнему форварду Роберту Левандовскому. Подчёркивается, что потенциальный переход капитана сборной Англии в «Барселону» будет зависеть от финансового состояния каталонского клуба.

Помимо «блауграны», интерес к Кейну проявляет «Тоттенхэм», желающий вернуть футболиста, а также клубы из Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне Кейн принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

