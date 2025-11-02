Скидки
Костич — о забитом мяче в матче с «Кремонезе»: это потрясающее чувство

Сербский полузащитник «Ювентуса» Филип Костич высказался своём о забитом мяче в матче 10-го тура итальянской Серии А с «Кремонезе» (2:1). Футболист в день матча отпраздновал свой 33-й день рождения.

Италия — Серия А . 10-й тур
01 ноября 2025, суббота. 22:45 МСК
Кремонезе
Кремона
Окончен
1 : 2
Ювентус
Турин
0:1 Костич – 2'     0:2 Камбьязо – 68'     1:2 Варди – 83'    

«Это потрясающее чувство. Я рад забить гол, но прежде всего – победе. Победа была важна для нас. Я всегда усердно работал на тренировках, чтобы быть готовым, и я рад сегодняшней победе в свой день рождения», — приводит слова Костича официальный сайт клуба.

После 10 матчей «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице Серии А. В активе команды 18 набранных очков. «Кремонезе» располагается на девятой строчке в чемпионате Италии. Клуб набрал 14 очков.

