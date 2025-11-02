Костич — о забитом мяче в матче с «Кремонезе»: это потрясающее чувство

Сербский полузащитник «Ювентуса» Филип Костич высказался своём о забитом мяче в матче 10-го тура итальянской Серии А с «Кремонезе» (2:1). Футболист в день матча отпраздновал свой 33-й день рождения.

«Это потрясающее чувство. Я рад забить гол, но прежде всего – победе. Победа была важна для нас. Я всегда усердно работал на тренировках, чтобы быть готовым, и я рад сегодняшней победе в свой день рождения», — приводит слова Костича официальный сайт клуба.

После 10 матчей «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице Серии А. В активе команды 18 набранных очков. «Кремонезе» располагается на девятой строчке в чемпионате Италии. Клуб набрал 14 очков.