Костич — о забитом мяче в матче с «Кремонезе»: это потрясающее чувство
Поделиться
Сербский полузащитник «Ювентуса» Филип Костич высказался своём о забитом мяче в матче 10-го тура итальянской Серии А с «Кремонезе» (2:1). Футболист в день матча отпраздновал свой 33-й день рождения.
Италия — Серия А . 10-й тур
01 ноября 2025, суббота. 22:45 МСК
Кремонезе
Кремона
Окончен
1 : 2
Ювентус
Турин
0:1 Костич – 2' 0:2 Камбьязо – 68' 1:2 Варди – 83'
«Это потрясающее чувство. Я рад забить гол, но прежде всего – победе. Победа была важна для нас. Я всегда усердно работал на тренировках, чтобы быть готовым, и я рад сегодняшней победе в свой день рождения», — приводит слова Костича официальный сайт клуба.
После 10 матчей «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице Серии А. В активе команды 18 набранных очков. «Кремонезе» располагается на девятой строчке в чемпионате Италии. Клуб набрал 14 очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 ноября 2025
-
11:43
-
11:42
-
11:37
-
11:35
-
11:21
-
11:20
-
11:19
-
11:05
-
11:03
-
10:47
-
10:46
-
10:45
-
10:35
-
10:34
-
10:30
-
10:20
-
10:13
-
10:10
-
10:00
-
09:48
-
09:45
-
09:33
-
09:32
-
09:31
-
09:30
-
09:30
-
09:19
-
09:15
-
09:11
-
09:05
-
09:01
-
08:15
-
07:48
-
06:31
-
05:52