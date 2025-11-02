Скидки
Краснодар — Спартак Москва. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Мостовой — о Батракове: хорошо, когда молодые пацаны здорово играют и выстреливают

Мостовой — о Батракове: хорошо, когда молодые пацаны здорово играют и выстреливают
Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой поделился мнением о полузащитнике «Локомотива» Алексее Батракове. В нынешнем сезоне 20-летний игрок принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и четырьмя результативными передачами.

«Основная проблема для других команд — это Батраков. Молодой паренёк чуть ли не в каждой игре забивает. Основная задача будет не дать ему показать себя. Хорошо, когда у нас такие молодые пацаны здорово играют и выстреливают.

Про Батракова я уже говорил также, как в своё время про Пиняева и Глушенкова, когда они только появлялись в футболе. Я тогда говорил: «Вот, пожалуйста!». Здесь и Батраков молодец!» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

