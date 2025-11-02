Нино объяснил, почему «Зениту» тяжело играть с такими командами, как «Локомотив»
Защитник «Зенита» Нино рассказал, почему сине-бело-голубым трудно играть с такими командами, как «Локомотив». В субботу, 1 ноября, санкт-петербургский клуб победил железнодорожников со счётом 2:0 в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.
Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Педро – 9' 2:0 Мостовой – 90+1'
«Всегда сложно играть против команд, которые быстро атакуют — «Локомотиву» как раз это свойственно. Но нам удавалось хорошо обороняться все 90 минут», — сказал Нино в эфире «Матч ТВ».
В матче с «Локомотивом» Нино провёл на поле всё время встречи.
После 14 матчей Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые набрали 29 очков и занимают второе место. «Локомотив» заработал 27 очков и располагается на четвёртой строчке. Возглавляет турнирную таблицу ЦСКА с 30 очками в 14 встречах.
