Нино объяснил, почему «Зениту» тяжело играть с такими командами, как «Локомотив»

Защитник «Зенита» Нино рассказал, почему сине-бело-голубым трудно играть с такими командами, как «Локомотив». В субботу, 1 ноября, санкт-петербургский клуб победил железнодорожников со счётом 2:0 в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

«Всегда сложно играть против команд, которые быстро атакуют — «Локомотиву» как раз это свойственно. Но нам удавалось хорошо обороняться все 90 минут», — сказал Нино в эфире «Матч ТВ».

В матче с «Локомотивом» Нино провёл на поле всё время встречи.

После 14 матчей Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые набрали 29 очков и занимают второе место. «Локомотив» заработал 27 очков и располагается на четвёртой строчке. Возглавляет турнирную таблицу ЦСКА с 30 очками в 14 встречах.

