Краснодар — Спартак Москва. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

В «Динамо» ответили на вопрос о возможных трансферах клуба зимой

В «Динамо» ответили на вопрос о возможных трансферах клуба зимой
Аудио-версия:
Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что клуб ведёт работу по усилению команды грядущей зимой.

«Сформирован ли список на усиление зимой? Мы работаем над этим, конкретно сейчас. И будем реагировать на ситуацию. Ведь усиление бывает разным, в том числе это может быть и возвращение травмированных игроков, таких как Артур, Луис Чавес, Антон Миранчук, Денис Макаров. Это те игроки, которых сейчас не хватает, и они могут своим возвращением в строй усилить команду», — приводит слова Пивоварова ТАСС.

После 14 матчей Мир Российской Премьер-Лиги бело-голубые набрали 17 очков и на текущий момент занимают восьмое место. В субботу, 1 ноября, команда Валерия Карпина встречалась с «Рубином» в игре 14-го тура РПЛ. Этот матч закончился вничью со счётом 0:0.

