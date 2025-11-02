В «Динамо» ответили на вопрос о возможных трансферах клуба зимой

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что клуб ведёт работу по усилению команды грядущей зимой.

«Сформирован ли список на усиление зимой? Мы работаем над этим, конкретно сейчас. И будем реагировать на ситуацию. Ведь усиление бывает разным, в том числе это может быть и возвращение травмированных игроков, таких как Артур, Луис Чавес, Антон Миранчук, Денис Макаров. Это те игроки, которых сейчас не хватает, и они могут своим возвращением в строй усилить команду», — приводит слова Пивоварова ТАСС.

После 14 матчей Мир Российской Премьер-Лиги бело-голубые набрали 17 очков и на текущий момент занимают восьмое место. В субботу, 1 ноября, команда Валерия Карпина встречалась с «Рубином» в игре 14-го тура РПЛ. Этот матч закончился вничью со счётом 0:0.

