Энрике — о победе «ПСЖ» над «Ниццей»: здорово, что у всех нас такой настрой

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о матче 11-го тура французской Лиги 1, в котором его команда одержала победу над «Ниццей» со счётом 1:0.

«Очень приятно победить вот так, на последней минуте, в решающий момент матча, в такой атмосфере, когда болельщики пели все 94 минуты. Здорово, что у всех нас такой настрой. Думаю, это заслуженная победа, и мы очень рады. Гонсалу Рамуш хорошо выполнил свою работу за те 15–20 минут, что играл, и забитый гол очень важен для его уверенности», — приводит слова Энрике официальный сайт клуба.

После 11 матчей «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции. В активе команды 24 набранных очка. «Ницца» располагается на восьмой строчке. Клуб набрал 17 очков.