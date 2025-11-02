Жерсон рассказал о своей реакции на новость о неудавшемся похищении Мостового

Полузащитник «Зенита» Жерсон поделился мнением о минувшем матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:0). Также бразильский футболист рассказал о своей реакции, когда узнал про попытку похищения одноклубника Андрея Мостового. Во встрече с железнодорожниками россиянин отметился забитым мячом, после чего отпраздновал гол, надев балаклаву.

«Очень сложный матч, но команда отлично справилась. Мы провели отличную игру и одержали великолепную победу. Отдельно хочу отметить Андрея Мостового, который забил «Локомотиву». Очень рад за него, учитывая, что с ним случилось.

Когда он рассказал об этом, я ответил, что он может позвонить мне в любое время. Хорошо, что всё обошлось и с ним ничего страшного не случилось. Мне понравилось его празднование. Красивое», – приводит слова Жерсона Metaratings.

В четверг, 23 октября, в Санкт-Петербурге на Мостового напали несколько человек, которые предприняли попытку затащить его в автомобиль с применением силы. Однако игроку «Зенита» удалось отбиться от напавших на него. Мостовому помог хоккеист Александр Гракун.

