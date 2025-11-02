Гонсалу Рамуш провёл 100-й матч за «ПСЖ» и забил победный гол

Матч 11-го тура французской Лиги 1 между «ПСЖ» и «Ниццей» стал 100-м в клубе для 24-летнего португальского нападающего парижан Гонсалу Рамуша. Футболист смог принести своему клубу победу, забив на 94-й минуте игры.

«Это был особенный матч и особенный день для меня, и этот гол стал для меня лучшим завершением матча. Мы все стремились забить и сыграли очень хорошо в последние минуты матча, но потребовались инстинкт и командная работа, чтобы довести дело до конца. Это крайне важно, потому что мы не выиграли предыдущую игру в чемпионате, а побеждать всегда важно. Это придаёт уверенность в себе», — приводит слова Рамуша официальный сайт клуба.

После 11 матчей «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции. В активе команды 24 набранных очка. «Ницца» располагается на восьмой строчке. Клуб набрал 17 очков.