Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Спартак Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Динамо» заявил, что у Карпина большой кредит доверия

Гендиректор «Динамо» заявил, что у Карпина большой кредит доверия
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров ответил, какие действия необходимо предпринять бело-голубым для исправления ситуации в Мир Российской Премьер-Лиге. После 14 матчей турнира команда Валерия Карпина набрала 17 очков и на текущий момент занимает восьмое место.

«Что делать для исправления ситуации в таблице РПЛ? Тренироваться, работать, прогрессировать. У Валерия Георгиевича большой кредит доверия. Мы всё время находимся в диалоге. Конечно, вопросы задаём по тем эпизодам, которые видим по игре. Мы пытаемся совместно найти лучшие решения, всегда в контакте», — приводит слова Пивоварова ТАСС.

«Динамо» объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера команды 13 июня. Контракт с 56-летним специалистом рассчитан до 2028 года. При этом Карпин продолжает возглавлять российскую национальную команду.

Материалы по теме
В «Динамо» ответили на вопрос о возможных трансферах клуба зимой

Как сборная России играет при Карпине:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android