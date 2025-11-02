Гендиректор «Динамо» заявил, что у Карпина большой кредит доверия

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров ответил, какие действия необходимо предпринять бело-голубым для исправления ситуации в Мир Российской Премьер-Лиге. После 14 матчей турнира команда Валерия Карпина набрала 17 очков и на текущий момент занимает восьмое место.

«Что делать для исправления ситуации в таблице РПЛ? Тренироваться, работать, прогрессировать. У Валерия Георгиевича большой кредит доверия. Мы всё время находимся в диалоге. Конечно, вопросы задаём по тем эпизодам, которые видим по игре. Мы пытаемся совместно найти лучшие решения, всегда в контакте», — приводит слова Пивоварова ТАСС.

«Динамо» объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера команды 13 июня. Контракт с 56-летним специалистом рассчитан до 2028 года. При этом Карпин продолжает возглавлять российскую национальную команду.

