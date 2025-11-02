«Не знаю, хватит ли терпения у руководителей «Динамо». Наумов — о Карпине

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о работе главного тренера «Динамо» Валерия Карпина после матча 14-го тура Мир Российской Премьер-лиги с «Рубином» (0:0).

«Карпин никак не может поставить игру «Динамо». Нет сбалансированности в игре. Это приводит к таким результатам. У «Рубина» было удаление на 58-й минуте — «Динамо» больше получаса играло в большинстве, но ничего не могли сделать. Даже моментов не было. Это говорит о том, что «Динамо» пока не играет в тот футбол, который хочет видеть Карпин. У него не получается привить этот футбол. Не знаю, хватит ли терпения у руководителей «Динамо», но оно может в любой момент закончиться», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.