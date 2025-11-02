Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Спартак Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Оренбург» — «Сочи»: Игнатов забил автогол на 37-й минуте

«Оренбург» — «Сочи»: Игнатов забил автогол на 37-й минуте
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты идёт матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Оренбург» и «Сочи». Игра проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Буланов. На момент выхода новости счёт в игре 2:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
2-й тайм
2 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Гюрлюк – 9'     2:0 Игнатов – 37'     2:1 Камано – 40'    

На 37-й минуте нападающий «Сочи» Михаил Игнатов забил мяч в свои ворота.

Ранее, на девятой минуте, счёт в матче открыл нападающий «Оренбурга» Эмирджан Гюрлюк.

После 13 матчей чемпионата России команда из Оренбурга набрала восемь очков и занимает предпоследнее, 15-е место. Подопечные Игоря Осинькина также заработали восемь очков, но располагаются на 14-й строчке.

В следующему туре «Оренбург» встретится с «Локомотивом» (9 ноября), а «Сочи» сыграет с «Ростовом» (8 ноября).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Оренбург» и «Сочи» устроили триллер в битве аутсайдеров РПЛ! Состоится ли камбэк? LIVE
Live
«Оренбург» и «Сочи» устроили триллер в битве аутсайдеров РПЛ! Состоится ли камбэк? LIVE

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android