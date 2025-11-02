Скидки
Краснодар — Спартак Москва. Прямая трансляция
Анчелотти объяснил, почему его не удивляет уровень игры 40-летнего Модрича в «Милане»

Анчелотти объяснил, почему его не удивляет уровень игры 40-летнего Модрича в «Милане»
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти рассказал, что его не удивляет высокий уровень игры, который демонстрирует 40-летний полузащитник Лука Модрич в составе «Милана».

«Лука Модрич не удивляет меня. В «Реале» он никогда не пропускал тренировки. Модрич обладает дисциплиной, хорошей генетикой, серьёзностью, опытом и личными качествами, которые позволяют ему являться одним из лучших полузащитников в 40 лет.

«Милан» стал сильнее с Модричем, но важный импульс этой команде дал Аллегри, что стало ясно сразу. Он не из тех, кто мудрит, поэтому он отличный тренер. «Милан» способен выиграть чемпионат Италии. Безусловно, отсутствие еврокубков — это их преимущество», — приводит слова Анчелотти Tuttosport.

Модрич выступал под руководством Анчелотти в мадридском «Реале» с 2013 по 2015 год и с 2021 по 2025 год.

