Игрок «Локо» Карпукас: жалко, что выиграли все топ-матчи, а «Зениту» уступили

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас высказался о поражении команды в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-лиги от «Зенита» со счётом 0:2.

«Какая разница, кому проигрывать, если за каждое поражение дают ноль очков. Жалко, что мы уже все топ-матчи выиграли, а «Зениту» уступили. И теряли очки там, где не должны были», — сказал Карпукас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

После 14 проведённых игр в чемпионате России «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 27 очков. «Зенит» расположился на второй строчке с 29 очками. Лидирует в чемпионате ЦСКА, у которого 30 очков.