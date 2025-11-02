Игрок «Локо» Карпукас: жалко, что выиграли все топ-матчи, а «Зениту» уступили
Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас высказался о поражении команды в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-лиги от «Зенита» со счётом 0:2.
Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Педро – 9' 2:0 Мостовой – 90+1'
«Какая разница, кому проигрывать, если за каждое поражение дают ноль очков. Жалко, что мы уже все топ-матчи выиграли, а «Зениту» уступили. И теряли очки там, где не должны были», — сказал Карпукас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.
После 14 проведённых игр в чемпионате России «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 27 очков. «Зенит» расположился на второй строчке с 29 очками. Лидирует в чемпионате ЦСКА, у которого 30 очков.
