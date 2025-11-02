Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Спартак Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Локо» Карпукас: жалко, что выиграли все топ-матчи, а «Зениту» уступили

Игрок «Локо» Карпукас: жалко, что выиграли все топ-матчи, а «Зениту» уступили
Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас высказался о поражении команды в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-лиги от «Зенита» со счётом 0:2.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Педро – 9'     2:0 Мостовой – 90+1'    

«Какая разница, кому проигрывать, если за каждое поражение дают ноль очков. Жалко, что мы уже все топ-матчи выиграли, а «Зениту» уступили. И теряли очки там, где не должны были», — сказал Карпукас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

После 14 проведённых игр в чемпионате России «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 27 очков. «Зенит» расположился на второй строчке с 29 очками. Лидирует в чемпионате ЦСКА, у которого 30 очков.

Материалы по теме
Тренер «Локомотива» Галактионов высказался о восстановлении Воробьёва после травмы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android