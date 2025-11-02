Тренер «Ноттингем Форест» раскритиковал судейство после матча с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Ноттингем Форест» Шон Дайч раскритиковал судей после матча 10-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команда сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2). Назначение спорного углового стоило команде потерянных очков во второй раз за неделю. Встречу обслуживала бригада аобитров во главе с Дарреном Ингландом.

«Нужно что-то менять. Это точно была ошибка. Два случая за неделю, два решения, которые были неправильными и не в нашу пользу.Тяжело, когда судьи дают угловые, которые на самом деле не угловые. Мы боремся за выживание в турнирной таблице и не хотим, чтобы такие случаи играли против нас. Игра стала бы лучше, если бы VAR имел возможность рассматривать подобные решения», — приводит слова Дайча The Sun.

После 10 матчей «Ноттингем Форест» занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ. В активе команды шесть набранных очков. «Манчестер Юнайтед» располагается на седьмой строчке. Клуб набрал 17 очков.