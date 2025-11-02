Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Спартак Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Ноттингем Форест» раскритиковал судейство после матча с «Манчестер Юнайтед»

Тренер «Ноттингем Форест» раскритиковал судейство после матча с «Манчестер Юнайтед»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ноттингем Форест» Шон Дайч раскритиковал судей после матча 10-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команда сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2). Назначение спорного углового стоило команде потерянных очков во второй раз за неделю. Встречу обслуживала бригада аобитров во главе с Дарреном Ингландом.

Англия — Премьер-лига . 10-й тур
01 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Каземиро – 34'     1:1 Гиббс-Уайт – 48'     2:1 Савона – 50'     2:2 Диалло – 81'    

«Нужно что-то менять. Это точно была ошибка. Два случая за неделю, два решения, которые были неправильными и не в нашу пользу.Тяжело, когда судьи дают угловые, которые на самом деле не угловые. Мы боремся за выживание в турнирной таблице и не хотим, чтобы такие случаи играли против нас. Игра стала бы лучше, если бы VAR имел возможность рассматривать подобные решения», — приводит слова Дайча The Sun.

После 10 матчей «Ноттингем Форест» занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ. В активе команды шесть набранных очков. «Манчестер Юнайтед» располагается на седьмой строчке. Клуб набрал 17 очков.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» избежал поражения в матче 10-го тура АПЛ с «Ноттингем Форест»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android