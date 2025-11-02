Скидки
Краснодар — Спартак Москва. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Барриос — о матче с «Локо»: Мостовой помог «Зениту», несмотря на то, что с ним случилось
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос отметил вклад нападающего Андрея Мостового в победу санкт-петербургской команды в матче с «Локомотивом» в 14-м туре Мир Российской Премьер-Лиги (2:0). Российский футболист поразил ворота железнодорожников на 90+1-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Педро – 9'     2:0 Мостовой – 90+1'    

«Вся команда была сконцентрирована. Мы понимали, что соперник очень сложный и матч должен был стать сложным. Так и получилось. Очень рад, что смогли набрать три очка и одержать важную победу.

Поздравляю Андрея Мостового с забитым голом. Он помог всей команде, несмотря на то, что с ним случилось. К сожалению, такие вещи происходят, все люди подвержены подобным ситуациям. Хорошо, что с ним не случилось ничего плохого», – приводит слова Барриоса Metaratings.

В четверг, 23 октября, в Санкт-Петербурге на Мостового напали несколько человек, которые предприняли попытку затащить его в автомобиль с применением силы. Однако игроку «Зенита» удалось отбиться от напавших на него. Мостовому помог хоккеист Александр Гракун.

Жерсон рассказал о своей реакции на новость о неудавшемся похищении Мостового

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

