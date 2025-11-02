Барриос — о матче с «Локо»: Мостовой помог «Зениту», несмотря на то, что с ним случилось

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос отметил вклад нападающего Андрея Мостового в победу санкт-петербургской команды в матче с «Локомотивом» в 14-м туре Мир Российской Премьер-Лиги (2:0). Российский футболист поразил ворота железнодорожников на 90+1-й минуте.

«Вся команда была сконцентрирована. Мы понимали, что соперник очень сложный и матч должен был стать сложным. Так и получилось. Очень рад, что смогли набрать три очка и одержать важную победу.

Поздравляю Андрея Мостового с забитым голом. Он помог всей команде, несмотря на то, что с ним случилось. К сожалению, такие вещи происходят, все люди подвержены подобным ситуациям. Хорошо, что с ним не случилось ничего плохого», – приводит слова Барриоса Metaratings.

В четверг, 23 октября, в Санкт-Петербурге на Мостового напали несколько человек, которые предприняли попытку затащить его в автомобиль с применением силы. Однако игроку «Зенита» удалось отбиться от напавших на него. Мостовому помог хоккеист Александр Гракун.

Материалы по теме Жерсон рассказал о своей реакции на новость о неудавшемся похищении Мостового

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: