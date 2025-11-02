«Оренбург» — «Сочи»: Камано сократил отставание гостей в счёте на 40-й минуте

В эти минуты идёт матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Оренбург» и «Сочи». Игра проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Буланов. На момент выхода новости счёт в игре 2:1 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 40-й минуте нападающий Франсуа Камано сократил отставание гостей в счёте.

Ранее, на девятой минуте, счёт в матче открыл нападающий «Оренбурга» Эмирджан Гюрлюк. На 37-й минуте нападающий «Сочи» Михаил Игнатов забил мяч в свои ворота.

После 13 матчей чемпионата России команда из Оренбурга набрала восемь очков и занимает предпоследнее, 15-е место. Подопечные Игоря Осинькина также заработали восемь очков, но располагаются на 14-й строчке.

В следующему туре «Оренбург» встретится с «Локомотивом» (9 ноября), а «Сочи» сыграет с «Ростовом» (8 ноября).

