Николай Наумов: в матче «Зенит» — «Локомотив» справедливее был бы ничейный результат

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о матче 14-го тура Мир Российской Премьер-лиги, в котором железнодорожники уступили «Зениту» со счётом 0:2.

«Матч «Зенита» с «Локомотивом» мне понравился. «Локомотив» неплохо выглядел. Мне казалось, что справедливее был бы ничейный результат. Команды достойны друг друга, играли на встречных курсах, моменты были. К сожалению, «Локомотиву» не удалось дожать, в конце матча были моменты.

Второй гол — следствие того, что «Локомотив» раскрылся. Этот результат отбросил команду на четвёртое место, но стоит сказать, что «Локомотив» выглядел неплохо. Самое главное — не терять очки со средними командами. «Зениту» может проиграть любой клуб, но нужно брать очки с командами слабее», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.