Краснодар — Спартак Москва. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Николай Наумов: в матче «Зенит» — «Локомотив» справедливее был бы ничейный результат

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о матче 14-го тура Мир Российской Премьер-лиги, в котором железнодорожники уступили «Зениту» со счётом 0:2.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Педро – 9'     2:0 Мостовой – 90+1'    

«Матч «Зенита» с «Локомотивом» мне понравился. «Локомотив» неплохо выглядел. Мне казалось, что справедливее был бы ничейный результат. Команды достойны друг друга, играли на встречных курсах, моменты были. К сожалению, «Локомотиву» не удалось дожать, в конце матча были моменты.

Второй гол — следствие того, что «Локомотив» раскрылся. Этот результат отбросил команду на четвёртое место, но стоит сказать, что «Локомотив» выглядел неплохо. Самое главное — не терять очки со средними командами. «Зениту» может проиграть любой клуб, но нужно брать очки с командами слабее», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

