Нападающий «Челси» Жоао Педро: мне нужен был этот гол

24-летний бразильский нападающий «Челси» Жоао Педро высказался о первом голе с августа текущего года, который он забил в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (1:0). Этот мяч стал победным для его команды.

«Мне нужен был этот гол, потому что я давно не забивал, а команда ждёт от меня голов. Сегодня у меня получилось, и я очень рад. Всегда хочу помогать команде, забивая голы, и, отдавая голевые передачи. Если я буду хорошо играть, голы придут. Главное — выигрывать матчи. У меня было много возможностей забить, но, как вы видели, я также отдавал передачи под удар другим. Стараюсь играть на команду», — приводит слова Педро официальный сайт клуба.

После 10 матчей «Челси» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. В активе команды 17 набранных очков. «Тоттенхэм» располагается на четвёртой строчке. Клуб также набрал 17 очков.