Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Спартак Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Челси» Жоао Педро: мне нужен был этот гол

Нападающий «Челси» Жоао Педро: мне нужен был этот гол
Аудио-версия:
Комментарии

24-летний бразильский нападающий «Челси» Жоао Педро высказался о первом голе с августа текущего года, который он забил в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (1:0). Этот мяч стал победным для его команды.

Англия — Премьер-лига . 10-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
0 : 1
Челси
Лондон
0:1 Педро – 34'    

«Мне нужен был этот гол, потому что я давно не забивал, а команда ждёт от меня голов. Сегодня у меня получилось, и я очень рад. Всегда хочу помогать команде, забивая голы, и, отдавая голевые передачи. Если я буду хорошо играть, голы придут. Главное — выигрывать матчи. У меня было много возможностей забить, но, как вы видели, я также отдавал передачи под удар другим. Стараюсь играть на команду», — приводит слова Педро официальный сайт клуба.

После 10 матчей «Челси» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. В активе команды 17 набранных очков. «Тоттенхэм» располагается на четвёртой строчке. Клуб также набрал 17 очков.

Материалы по теме
«Тоттенхэм» проиграл «Челси» и установил клубный антирекорд по показателю xG в АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android