Полузащитник «Акрона» Бистрович прокомментировал победу в матче с «Ростовом»

Полузащитник «Акрона» Кристиян Бистрович высказался о победе красно-чёрных в матче с «Ростовом» (1:0) в 14-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

«Очень сложный матч. Было много борьбы, единоборств. Не было много голевых моментов ни у наших ворот, ни у ворот «Ростова». Мы заработали пенальти и забили с него. И самое главное, что мы берём три очка в этой игре.

Конечно, тяжело, когда такие большие паузы, как в ситуации с просмотром VAR. Хотелось, чтобы решения принимались быстрее. Просто бывают такие тяжёлые ситуации, когда решение имеет большое значение для игры. Так получилось. За десять минут можно много что сделать. Надеюсь, что в будущем не будет таких долгих пауз», — сказал Бистрович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

