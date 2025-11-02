Скидки
Салах объяснил, чем обусловлены неудачные результаты «Ливерпуля» в нынешнем сезоне

Аудио-версия:
Крайний нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах выразил недовольство результатами команды на старте нынешнего сезона, а также поделился мнением, с чем они могут быть связаны.

«Я недоволен подобным началом сезона. Для нас сезон является сложным, поскольку [в команде] появилось несколько новых футболистов. Хорошие покупки, но им нужно время на адаптацию к команде. Нам просто нужно время, чтобы адаптироваться и понять игру друг друга. После этого всё будет хорошо», — приводит слова Салаха журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

В последних восьми матчах во всех турнирах «Ливерпуль» шесть раз потерпел поражение. После 10 матчей чемпионата Англии мерсисайдцы набрали 18 очков и занимают третье место.

Слот — о достижении Салахом отметки в 250 мячей за «Ливерпуль»: это грандиозно

Рекорды «Ливерпуля»:

