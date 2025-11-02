Скидки
Краснодар — Спартак Москва. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Оренбург» — «Сочи»: Томпсон укрепил преимущество хозяев на 62-й минуте

В эти минуты идёт матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Оренбург» и «Сочи». Игра проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Буланов. На момент выхода новости счёт в игре 3:1 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
3 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Гюрлюк – 9'     2:0 Игнатов – 37'     2:1 Камано – 40'     3:1 Томпсон – 62'    

На 62-й минуте нападающий «Оренбурга» Хорди Томпсон укрепил преимущество своей команды.

Ранее, на девятой минуте, счёт в матче открыл нападающий «Оренбурга» Эмирджан Гюрлюк. На 37-й минуте нападающий «Сочи» Михаил Игнатов забил мяч в свои ворота. На 40-й минуте нападающий Франсуа Камано сократил отставание гостей в счёте. На 48-й минуте гол нападающего «Оренбурга» Гедеона Гузины был отменён после просмотра VAR.

После 13 матчей чемпионата России команда из Оренбурга набрала восемь очков и занимает предпоследнее, 15-е место. Подопечные Игоря Осинькина также заработали восемь очков, но располагаются на 14-й строчке.

В следующему туре «Оренбург» встретится с «Локомотивом» (9 ноября), а «Сочи» сыграет с «Ростовом» (8 ноября).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Самые титулованные футбольные клубы России:

