Мареска: Кайседо и Родри являются двумя лучшими опорными полузащитниками в мире

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о 24-летнем полузащитнике своей команды Мойсесе Кайседо после матча 10-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом», в котором его команда одержала победу со счётом 1:0.

«Я много раз говорил, что самое лучшее в Кайседо — это то, что мы судим его только по игре. Он очень скромный и хороший парень, всегда готов помочь каждому. И, на мой взгляд, он и Родри из «Манчестер Сити» в данный момент являются двумя лучшими опорными полузащитниками в мире», — приводит слова Марески официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне игрок провёл 14 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он забил четыре мяча и отметился одной голевой передачей.