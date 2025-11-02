Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Спартак Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мареска: Кайседо и Родри являются двумя лучшими опорными полузащитниками в мире

Мареска: Кайседо и Родри являются двумя лучшими опорными полузащитниками в мире
Комментарии

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о 24-летнем полузащитнике своей команды Мойсесе Кайседо после матча 10-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом», в котором его команда одержала победу со счётом 1:0.

Англия — Премьер-лига . 10-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
0 : 1
Челси
Лондон
0:1 Педро – 34'    

«Я много раз говорил, что самое лучшее в Кайседо — это то, что мы судим его только по игре. Он очень скромный и хороший парень, всегда готов помочь каждому. И, на мой взгляд, он и Родри из «Манчестер Сити» в данный момент являются двумя лучшими опорными полузащитниками в мире», — приводит слова Марески официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне игрок провёл 14 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он забил четыре мяча и отметился одной голевой передачей.

Материалы по теме
«Иногда он играет только за себя». Мареска раскритиковал Делапа за удаление в Кубке лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android