Главная Футбол Новости

Оренбург — Сочи, результат матча 2 ноября 2025, счет 3:1, 14-й тур РПЛ 2025/2026

«Оренбург» обыграл «Сочи» и одержал первую победу в РПЛ с августа
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и «Сочи». Игра проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Буланов. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
3 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Гюрлюк – 9'     2:0 Игнатов – 37'     2:1 Камано – 40'     3:1 Томпсон – 62'    

На девятой минуте счёт в матче открыл нападающий «Оренбурга» Эмирджан Гюрлюк. На 37-й минуте нападающий «Сочи» Михаил Игнатов забил гол в свои ворота. На 40-й минуте нападающий Франсуа Камано сократил отставание гостей в счёте. В начале второго тайма гол нападающего «Оренбурга» Гедеона Гузины был отменён после просмотра VAR. На 62-й минуте нападающий «Оренбурга» Хорди Томпсон укрепил преимущество своей команды.

Последний раз оренбургская команда побеждала в РПЛ в матче 5-го тура с «Акроном» (2:1), который состоялся 17 августа.

После 14 матчей чемпионата России команда из Оренбурга набрала 11 очков и занимает 14-е место. Подопечные Игоря Осинькина заработали восемь очков и располагаются на 15-й строчке.

В следующему туре «Оренбург» встретится с «Локомотивом» (9 ноября), а «Сочи» сыграет с «Ростовом» (8 ноября).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
«Оренбург» уничтожил «Сочи»! Битва аутсайдеров прошла явно не по плану Осинькина. LIVE
Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
