«Оренбург» обыграл «Сочи» и одержал первую победу в РПЛ с августа

Завершился матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и «Сочи». Игра проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Буланов. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу хозяев.

На девятой минуте счёт в матче открыл нападающий «Оренбурга» Эмирджан Гюрлюк. На 37-й минуте нападающий «Сочи» Михаил Игнатов забил гол в свои ворота. На 40-й минуте нападающий Франсуа Камано сократил отставание гостей в счёте. В начале второго тайма гол нападающего «Оренбурга» Гедеона Гузины был отменён после просмотра VAR. На 62-й минуте нападающий «Оренбурга» Хорди Томпсон укрепил преимущество своей команды.

Последний раз оренбургская команда побеждала в РПЛ в матче 5-го тура с «Акроном» (2:1), который состоялся 17 августа.

После 14 матчей чемпионата России команда из Оренбурга набрала 11 очков и занимает 14-е место. Подопечные Игоря Осинькина заработали восемь очков и располагаются на 15-й строчке.

В следующему туре «Оренбург» встретится с «Локомотивом» (9 ноября), а «Сочи» сыграет с «Ростовом» (8 ноября).

Самые титулованные футбольные клубы России: