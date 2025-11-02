Игорь Ледяхов: «Спартак» неплохо играет в Краснодаре — даст бой чемпиону
Экс-футболист «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о предстоящем матче 14-го тура Мир Российской Премьер-лиги, в котором красно-белые сыграют с «Краснодаром». Встреча состоится сегодня, 2 ноября.
Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Спартак М
Москва
«Матч «Спартака» с «Краснодаром» будет очень сложным. Команда Мусаева сейчас на хорошем ходу, берёт очки, поэтому и вернули лидерство. А если «Спартак» наберёт три очка, это будет хорошим заделом для борьбы за тройку. Терять очки уже нельзя, потому что и так много потеряли. Жду боевой настрой от команды. Надо отметить, что «Спартак» неплохо играет в «Краснодаре». Будем ждать, что дадут бой чемпиону», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
