Игорь Ледяхов: «Спартак» неплохо играет в Краснодаре — даст бой чемпиону

Экс-футболист «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о предстоящем матче 14-го тура Мир Российской Премьер-лиги, в котором красно-белые сыграют с «Краснодаром». Встреча состоится сегодня, 2 ноября.

«Матч «Спартака» с «Краснодаром» будет очень сложным. Команда Мусаева сейчас на хорошем ходу, берёт очки, поэтому и вернули лидерство. А если «Спартак» наберёт три очка, это будет хорошим заделом для борьбы за тройку. Терять очки уже нельзя, потому что и так много потеряли. Жду боевой настрой от команды. Надо отметить, что «Спартак» неплохо играет в «Краснодаре». Будем ждать, что дадут бой чемпиону», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.