«МЮ» может побороться с «Тоттенхэмом» за защитника АПЛ стоимостью € 79,8 млн — CO

«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» внимательно следят за 23-летним центральным защитником «Эвертона» Джеррэдом Брэнтуэйтом. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «красные дьяволы» рассматривают английского футболиста как потенциально ключевого игрока в процессе перестройки обороны команды. В лондонском клубе считают Брэнтуэйта идеальным вариантом для системы Томаса Франка, которому нужен левоногий центральный защитник.

Подчёркивается, что «ириски» оценивают Брэнтуэйта в £ 70 млн (€ 79,8 млн). «Манчестер Юнайтед» отказался платить эту сумму за защитника «Эвертона» минувшим летом.

Брэнтуэйт выступает в составе ливерпульской команды с января 2020 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Сколько стоят молодые футболисты:

