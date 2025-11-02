Скидки
Главная Футбол Новости

«Вошёл в историю». Вратарь «Акрона» Гудиев рассказал о нарушении «правила восьми секунд»

«Вошёл в историю». Вратарь «Акрона» Гудиев рассказал о нарушении «правила восьми секунд»
Аудио-версия:
Вратарь «Акрона» Виталий Гудиев рассказал о нарушении «правила восьми секунд» в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:0). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург).

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:15 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Акрон
Тольятти
0:1 Беншимол – 79'    
Удаления: Роналдо – 77' / нет

— Какие эмоции были, когда так долго смотрели VAR?
— Опустошение. Первый гол отменили, потом второй мяч тоже отменяют. После это было эмоциональный подъём, которого, если так вспоминать, у меня не было в карьере. Плюс угловой придумал себе. Наверное, в историю попал — первый вратарь, на котором дали такой угловой. Надо было просто вынести мяч. Но, с другой стороны, хорошо — защитники будут понимать, что быстрее надо выходить. Времени у вратарей, когда мяч в руках, не бывает много. Для вратарей «правило восьми секунд» — точно не хорошо. Но не будем эгоистичны, наверное, это сделано в плане зрелищности, чтобы мяч постоянно был в игре. Понять можно, но всё против вратарей (улыбается), — сказал Гудиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

