«Вошёл в историю». Вратарь «Акрона» Гудиев рассказал о нарушении «правила восьми секунд»

Вратарь «Акрона» Виталий Гудиев рассказал о нарушении «правила восьми секунд» в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:0). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург).

— Какие эмоции были, когда так долго смотрели VAR?

— Опустошение. Первый гол отменили, потом второй мяч тоже отменяют. После это было эмоциональный подъём, которого, если так вспоминать, у меня не было в карьере. Плюс угловой придумал себе. Наверное, в историю попал — первый вратарь, на котором дали такой угловой. Надо было просто вынести мяч. Но, с другой стороны, хорошо — защитники будут понимать, что быстрее надо выходить. Времени у вратарей, когда мяч в руках, не бывает много. Для вратарей «правило восьми секунд» — точно не хорошо. Но не будем эгоистичны, наверное, это сделано в плане зрелищности, чтобы мяч постоянно был в игре. Понять можно, но всё против вратарей (улыбается), — сказал Гудиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.