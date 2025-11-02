Скидки
Краснодар — Спартак Москва. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Тренер «Милана» Аллегри: Леау и Нкунку вместе? Мне тоже любопытно посмотреть

Тренер «Милана» Аллегри: Леау и Нкунку вместе? Мне тоже любопытно посмотреть
Комментарии

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри высказался о возможности использования двух футболистов своей команды Рафаэла Леау и Кристофера Нкунку вместе на поле.

«Леау и Нкунку вместе? Мне тоже любопытно посмотреть, ведь они никогда не играли вместе. Иногда в футболе встречаются неожиданные сочетания. Они очень хорошо умеют играть в футбол, обладают важными качествами и могли бы хорошо играть вместе», — приводит слова Аллегри официальный сайт клуба.

После девяти матчей чемпионата Италии «Милан» набрал 18 очков и занимает четвёртое место. Возглавляет таблицу чемпионата «Наполи», у которого 22 очка в активе.

