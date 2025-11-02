Скидки
Главная Футбол Новости

«Оренбург» прервал серию из восьми матчей без побед в РПЛ

«Оренбург» прервал серию из восьми матчей без побед в РПЛ
Комментарии

Завершился матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и «Сочи». Игра проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Буланов (Саранск). Матч закончился со счётом 3:1 в пользу «Оренбурга». Эта победа для команды стала первой за последние девять матчей в чемпионате России.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
3 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Гюрлюк – 9'     2:0 Игнатов – 37'     2:1 Камано – 40'     3:1 Томпсон – 62'    

Также это первая победа для главного тренера команды Ильдара Ахметзянова, сменившего на посту сербского специалиста Владимира Слишковича.

После 14 сыгранных матчей РПЛ «Оренбург» набрал 11 очков и занимает 14-е место.

В следующем туре команда из Оренбурга встретится с «Локомотивом» (9 ноября).

