«Оренбург» прервал серию из восьми матчей без побед в РПЛ
Поделиться
Завершился матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и «Сочи». Игра проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Буланов (Саранск). Матч закончился со счётом 3:1 в пользу «Оренбурга». Эта победа для команды стала первой за последние девять матчей в чемпионате России.
Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
3 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Гюрлюк – 9' 2:0 Игнатов – 37' 2:1 Камано – 40' 3:1 Томпсон – 62'
Также это первая победа для главного тренера команды Ильдара Ахметзянова, сменившего на посту сербского специалиста Владимира Слишковича.
После 14 сыгранных матчей РПЛ «Оренбург» набрал 11 очков и занимает 14-е место.
В следующем туре команда из Оренбурга встретится с «Локомотивом» (9 ноября).
Материалы по теме
Комментарии
- 2 ноября 2025
-
14:50
-
14:44
-
14:37
-
14:36
-
14:30
-
14:30
-
14:22
-
14:18
-
14:10
-
14:05
-
14:00
-
14:00
-
13:56
-
13:45
-
13:25
-
13:21
-
13:17
-
13:15
-
13:11
-
13:00
-
13:00
-
12:53
-
12:44
-
12:40
-
12:40
-
12:32
-
12:30
-
12:15
-
12:14
-
12:10
-
12:00
-
11:53
-
11:43
-
11:42
-
11:37